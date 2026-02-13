Il maltempo che in questi giorni sta flagellando diverse regioni italiane non solo continua a provocare disagi ma a volte, purtroppo, anche delle vittime. È successo la notte scorsa a Formello, in provincia di Roma. Una costone è franato la notte scorsa su una palazzina di 3 piani, molto probabilmente a causa appunto delle piogge e dei temporali incessanti delle scorse ore. Nel crollo, purtroppo, è deceduto un uomo di 58 anni mentre altre due persone sono rimaste ferite. Le loro condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazione.

Foto del nostro partner QN