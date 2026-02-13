Maracalagonis, i lavori fibra e altri stanno distruggendo tutti gli impianti di illuminazione pubblica e non solo: strade, cunette gravemente danneggiate la sindaca Fadda blocca i lavori.

“In questi giorni di allerta stiamo intervenendo per ripristino urgenti prima di ripartire con la manuntenzione ordinaria e urgente su tutto il territorio comunale. Il blocco sarà imposto a causa dei gravi danni arrecati alle strade, spesso recentemente asfaltate, lasciate in condizioni di degrado (buchi, avvallamenti) a seguito degli scavi e prima di continuare altri lavori dovranno esserci il risarcimento di danni economici non solo alle società titolari dei lavori, ma anche alle ditte esecutrici e ai tecnici responsabili, ritenendo i danni un atto di “superficialità” e disprezzo verso il territorio”.

Torre delle Stelle, in particolar modo, ha registrato i danni maggiori, se non dovessero ripristinare correttamente e risarcire per i danni arrecati, faremmo opportune azioni previste dalla legge.

Dobbiamo garantire la sicurezza pubblica e il decoro urbano e dobbiamo bloccare lavori privati per ripristini male eseguiti”.

La ditta Sie ha inviato report di tutti gli interventi “che hanno causato guasti sopratutto a Torre delle Stelle e centro abitato Mara che ha causato guasti importanti di illuminazione pubblica e strade dissestate, che si sono aggiunte alla grave situazione che già stiamo gestendo a causa del maltempo”.