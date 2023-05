Stefano Muceli non si trova, il pastore di Cardedu è un fantasma da 5 giorni

Sono proseguite anche oggi, ma senza registrare alcun esito, le ricerche dell’uomo disperso a Cardedu dalla sera del 23 maggio. Sefano Muceli, 57 anni, non ha fatto ritorno dopo essersi allontanato dal suo ovile verso il versante collinare di Perdu Pili per recuperare il bestiame. Nella giornata oggi le operazioni si sono concentrate nell’area compresa tra il fiume Pelau e il versante fino alla cresta di Perdu Pili, luogo in cui c’è stato l’ultimo avvistamento, e si sono avvalse anche del drone del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. Sul campo 15 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna che, suddivisi in squadre insieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di Forestas, dei Vigili del Fuoco, dei Barracelli, e numerosi volontari, hanno perlustrato oltre 70 ettari di territorio.

Le ricerche sono state coadiuvate anche dall’elicottero dei Vigili del Fuoco decollato da Alghero, che ha perlustrato ulteriormente un’ampia fascia di territorio, ma senza successo.