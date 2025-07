Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla A1, tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello, in direzione Bologna. Una camion avrebbe tamponato violentemente un’auto, pesantissimo il bilancio: tre uomini sono morti, mentre una donna di 35 anni e una bambina sono rimaste ferite in modo grave. Entrambe sono state trasportate in ospedale dall’elisoccorso regionale Pegaso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autogru, una squadra e mezzi di supporto per estrarre i viaggiatori incastrati fra le lamiere. Nell’impatto, purtroppo, è morto anche il cane che si trovava a bordo della vettura. Si registrano lunghissime code in direzione Bologna e una corsia è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza della zona.

Foto del nostro partner QN