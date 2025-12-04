Ss195, lavori infiniti come i disagi e i pericoli per automobilisti e cittadini di Capoterra. Il sindaco sul piede di guerra: “Per protesta sono pronto a togliere la fascia triolore. Non sappiamo quando concluderanno i lavori, avevamo annunciato l’opera come una innovazione colma di benefici che, invece, rischia di trasformarsi in ben altro”. E Garau avverte: “Dalle parole ora passeremo ai fatti”. Protesta Beniamino Garau e appoggia i cittadini ingabbiati dai lavori non ancora conclusi inrenti alla realizzazione della 4 corsie che da Pula arriverà sino a Cagliari.

Arriverà, perché per ora non si ha ancora la certezza di quando accadrà. Ed è questo clima di insicurezza e rinvii che scalda gli animi di chi, ogni giorno, deve affrontare lunghe code prima di giungere a destinazione. Non solo: cavi elettrici tranciati e mai riparati, svincoli e strade ancora chiuse che si trasformano in un’odissea e in una trappola che rischia di mettere in serio pericolo la vita di chi si mette alla guida.

Anche oggi la questione ha tenuto banco tra i vertici delle istituzioni locali e lo sarà anche domani: sono infatti in programma nuove interlocuzioni e pocedimenti al fine di avere risposte certe e sicure dagli enti coinvolti nel progetto. Non si escludono altrimenti dure prese di posizione per tutelare gli automobilisti e i cittadini che, da anni oramai, attendono la tanto attesa svolta della viabilità che, per ora, sembra un miraggio.

La fine dei lavori era stata annunciata entro la fine dell’anno: mancano poche settimane e si brinderà al 2026. Quindi cosa succederà? “Lo vorremmo sapere anche noi”.