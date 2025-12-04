Le reazioni, Silvano Corda, consigliere di minoranza e presidente della commissione vigilanza: “Sono molto contento per tutte le iniziative messe in campo dal Compune come feste e eventi, ma sollecito l’amministrazione al fine di effettuare una pronta manutenzione negli edifici scolastici. Da poco si è registrato un guasto anche all’impianto di riscaldamento”, anche questo risolto in poco tempo dai tecnici comunali.

Capoterra, crolla il celino di una tapparella a scuola, genitori preoccupati ma il sindaco rassicura: “Nessun alunno è stato colpito”. È accaduto oggi nella scuola media di Frutti d’Oro, la classe era vuota in quel momento e i tecnici, avvisati e prontamente intervenuti, hanno effettuato un sopralluogo a scuola per mettere in sicurezza il pannello caduto giù. Non solo: i genitori hanno espresso preoccupazione anche per una infiltrazione nel soffitto del corridoio, la guaina ha subito uno strappo e non ha retto alle forte piogge di questi giorni. Presto verrà risolto anche questo problema per rendere la scuola più efficiente e sicura.