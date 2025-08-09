Nel video le immagini panoramiche dello svincolo di Paulilatino all’altezza del km 120 della strada statale “Carlo Felice” che è stato aperto al traffico nella serata di ieri 8 agosto. Il video è stato girato a pochi minuti dall’apertura e riguarda l’area dei lavori nel suo complesso.

A pochi giorni della rimozione dei restringimenti sulla statale lo svincolo è ora transitabile in entrata e in uscita. Lavori di rifinitura riprenderanno nel mese di settembre con limitate ripercussioni sul traffico.