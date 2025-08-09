Follia a Cagliari in via Bacaredda: la baby gang tutta cagliaritana col monopattino taglia la strada e insulta gli automobilisti.E’ accaduto ieri notte alle 22,25: sette ragazzini in scooter e in monopattino seminano il panico nel traffico, sfiorano le auto, tagliano la strada in man iera netta rischiando la vita e poi riempiono di insulti chi si lamenta. Il tutto davanti a diversi testimoni, anche alcuni anziani sbigottiti. Piroette e bullismo in pieno centro a Cagliari senza controlli. Una situazione da terzo mondo, a dir poco surreale: colpisce come questi ragazzi rischino la vita per teppismo, per un gioco allucinante, e mettano volutamente in pericolo gli altri. Soltanto un miracolonha evitato un grave incidente, mentre la baby gang ha svoltato in massa verso via Manzoni urlando e provocando chiunque fosse in zona. “Oh goglioni…..”, l’epiteto a chi ha frenato salvando la vita al ragazzo che tagliava la strada.