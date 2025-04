Ennesimo fatto di sangue tra le vie del cuore della città, un giovane è rimasto ferito per cause ancora da accertare intorno alle 4, sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze che hanno prestato soccorso.

“Continuiamo a ribadire che il grande lavoro svolto dalle forze dell’ordine, non può bastare per garantire i cittadini residenti che sono in ostaggio praticamente tutta la settimana di orde di giovani che in preda ai fumi dell’alcool e altre sostanze, sostano per strada sotto le abitazioni disturbando la quiete pubblica sino alle ore più piccole della notte” spiega Adolfo Costa, presidente del comitato di quartiere.

La situazione è fuori controllo.

“Che altro dobbiamo aspettarci?

Che i residenti esasperati agiscano da soli? Chiediamo di essere convocati dal prefetto che ha già dimostrato grande sensibilità per i problemi della mala movida nel centro storico”.