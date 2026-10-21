Continua senza sosta l’azione di contrasto ai reati d’intimidazione, persecuzione e violenza domestica condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari.

Tra la serata del 19 e la giornata del 20 ottobre, tre distinti interventi eseguiti dai militari dell’Arma hanno portato all’arresto di altrettanti uomini indiziati di gravi condotte persecutorie, maltrattamenti in famiglia e violazioni delle misure cautelari.

Nella tarda serata del 19 ottobre, verso le ore 22:00, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu sono intervenuti d’urgenza a seguito di una chiamata di emergenza pervenuta al 112 N.U.E. da parte di un’anziana donna. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno accertato che il figlio convivente, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto a continue e pretestuose richieste di denaro, aveva poco prima aggredito e minacciato la madre.

Nella mattinata, l’operazione dei Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo è scattata nell’ambito di un mirato servizio predisposto a seguito della denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia presentata la sera precedente da una donna. I militari hanno sorpreso l’ex compagno all’ingresso della scuola dell’infanzia frequentata dal figlio minore, in palese violazione sia della misura detentiva a cui era sottoposto, sia dell’ordine di protezione e divieto di avvicinamento disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nel tardo pomeriggio, invece, i militari della Sezione Radiomobile di Cagliari sono intervenuti d’urgenza nei pressi di un supermercato del luogo a seguito della richiesta di aiuto di una giovane donna. Giunti tempestivamente sul posto, gli operanti hanno bloccato ed arrestato un uomo del posto, sottoposto agli arresti domiciliari per analoghi reati. I successivi accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di constatare che l’uomo, da circa tre anni, poneva in essere nei confronti della vittima reiterate condotte persecutorie fatte di ingiurie, apprezzamenti e gesti volgari, culminate nell’ennesimo episodio di molestia e aggressione nei pressi del supermercato.