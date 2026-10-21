Luisella Zedda
in Pintor
Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, le figlie Gabri con Alessandro,
Claudia e gli adorati nipoti Davide e Martina.
Un ringraziamento particolare alla Dottoressa Olga Cogoni, a Roberto,
Carlo e Anna per le amorevoli cure prestatele.
I funerali avranno luogo Venerdì 23 Ottobre alle ore 9.30
nella Parrocchia di San Giuseppe a Pirri.
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