Spunta il video di un altro afroamericano picchiato dalla polizia negli Usa

Negli Usa ancora scossi dalla morte di George Floyd e dall’ondata di proteste con scontri e violenze, spunta un altro video choc sui metodi della polizia. Il New York Times ha infatti diffuso il filmato girato da una donna che ha assistito al brutale arresto di un 33enne afroamericano, Manuel Ellis, avvenuto il 3 marzo scorso a Tacoma, nello Stato di Washington. L’uomo è poi morto nei minuti successivi.

La donna si è fatta avanti per denunciare che gli agenti sono stati talmente violenti da spingerla ad urlare loro di “smettere di picchiarlo”. Sara McDowell, che era in un’auto dietro gli poliziotti, ha riferito ieri al New York Times di aver visto Ellis avvicinarsi all’auto della polizia sul tardi la notte per quella che all’inizio pensava fosse una conversazione amichevole. La situazione però è cambiata improvvisamente, ha detto la donna, quando un agente ha aperto la portiera dell’auto e ha buttato a terra Ellis. Continua a leggere su Q.net