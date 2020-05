Spostamenti tra regioni dal 3 giugno? “Decide il governo, chi è a rischio contagi resta fermo”. Non saranno i governatori a decidere quali Regioni potranno entrare nella nuova mobilità libera nazionale. Una circolare del capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi ai prefetti ha chiarito ieri che non potranno essere i governatori a decidere: “A decorrere dal 3 giugno 2020 – è scritto – gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, adottati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”, si legge su Quotidiano.net.