Spaventoso incidente sul lungomare di Quartu: auto contro guard rail, 3 anziani feriti

Spaventoso incidente sul lungomare di Quartu: un’automobile guidata da un anziano, per cause ancora da accertare, ha preso in pieno il guard rail. L’impatto è stato molto violento, tanto che uno dei passeggeridella macchina ha sbattuto la testa contro il parabrezza. Sono tre, in totale, le persone ferite e soccorse dal 118, intervenuto con una delle ambulanze della Sos Quartu. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno subito sentito il fortissimo botto dell’auto contro la barriera di protezione. Il traffico, ovviamente, sta subendo forti rallentamenti