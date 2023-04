Sparatoria in centro a Sassari per un debito di droga, ferito uno straniero

Sparatoria in pieno centro a Sassari alle 7.30 di oggi. Un uomo ha fatto irruzione in casa di una persona con cui aveva litigato la sera precedente in un bar per un debito di droga: ha sparato con un fucile a pallini colpendo il rivale, un nigeriano di 44 anni, a un braccio e al torace.

Immediato l’intervento del 118 che ha portato il ferito al pronto soccorso. L’episodio in largo Monache Cappuccine, a pochi passi da piazza Colonna Mariana. L’uomo che ha sparato, un sassarese pregiudicato, è stato rintracciato dai carabinieri e portato in caserma.