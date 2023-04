Cagliari, via ai lavori di manutenzione nell’impianto sportivo di via Argonne

Sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo polivalente di via Argonne. Aggiudicati dalla ditta Diliberto Gero, si protrarranno per 6 mesi e prevedono l’adeguamento funzionale del campo di calcio a 5, consistente nel rifacimento del manto in erba sintetica, l’installazione di 2 nuove porte da gioco e la sostituzione delle recinzioni in rete metallica. Il campo sportivo verrà inoltre dotato di nuovi proiettori a LED da 500W.

A completare l’intervento: la manutenzione straordinaria e l’adeguamento alle norme dei servizi igienici e dello spogliatoio atleti, con l’istallazione di nuovi infissi in alluminio; la sistemazione delle aree di sosta e dei percorsi, tramite interventi di ripristino delle cordonate; la riparazione delle pavimentazioni sconnesse; la manutenzione degli impianti idrici, fognari e di smaltimento delle acque meteoriche, situati all’interno dell’impianto sportivo e sino ai rispettivi allacci alle reti pubbliche. I lavori programmati dall’amministrazione comunale e coordinati dal Servizio Lavori pubblici – Ufficio Edilizia sportiva con 400.000 euro di investimento complessivo (253.140,30 Iva esclusa per lavori e 6.500 per oneri della sicurezza), restituiranno al quartiere un impianto di primaria importanza sportivo e sociale.