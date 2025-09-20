La prima settimana di scuola si apre con il botto per i pendolari che devono fare i conti con i problemi legati al viaggio: pochi chilometri separano il territorio dalla città di Cagliari e hinterland dove si concentra il maggior numero degli istituti superiori. Come ben hanno espresso i genitori dei ragazzi, tra corse fantasma e svincoli saltati, le peripezie da affrontare sono dietro l’angolo, anzi alla fermata dei mezzi pubblici.

Ieri, da quanto spiegato da tanti genitori, il bus anziché svoltare verso Monserrato è arrivato sino al Brotzu di Cagliari. Risultato? “Si sono dovuti arrangiare chiamando i genitori o prendendo altri pullman per arrivare a scuola con, anche, 2 ore di ritardo”.

Sulla questione è intervenuto anche il movimento politico “Sinnai Libera”: “Tutti servizi necessari che dovrebbero essere fruibili in condizioni di equità con Cagliari, Quartu, Sestu, cioè con tempi di percorrenza entro i 15/20 minuti per applicare nella sostanza le opportunità democratiche: non parti uguali tra diseguali”.

Insomma, anno scolastico nuovo ma vecchi problemi che, da anni, mettono in croce i pendolari.