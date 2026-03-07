I carabinieri della Stazione di Selargius hanno rintracciato e arrestato ieri sera un 27enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia.

L’intervento dei militari è stato eseguito in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Il giovane, infatti, è stato condannato in via definitiva e dovrà espiare una pena residua pari a due anni e quattro mesi di reclusione. Il cumulo di pene a suo carico riguarda una serie di reati commessi in passato, che vanno dalla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla ricettazione, comprendendo anche il porto abusivo di armi e l’evasione.

Una volta individuato e fermato, l’uomo è stato accompagnato in caserma per il disbrigo delle necessarie formalità per poi essere trasferito presso la Casa Circondariale di Uta.