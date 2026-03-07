Caos questa mattina all’aeroporto di Dubai, chiuso per due ore dopo gli attacchi di questa notte che hanno coinvolto anche Emirati Arabi e Bahrein.

Il presidente iraniano, in un discorso sulla Tv di Stato ha affermato che “L’Iran non si arrenderà mai a Usa e Israele” e si è scusato con i Paesi vicini attaccati: “Non lo faremo più se da quei Paesi non arriveranno minacce dirette”. È stato inoltre aperto il transito nelle stretto di Hormuz tranne che alle navi americane e israeliane.

“L’Iran ha parso la guerra, per questo si è scusato con gli Stati dell’area attaccati” le parole del presidente Trump su Truth. “Oggi tutto l’Iran sarà colpito molto duramente”.

Foto del nostro partner QN