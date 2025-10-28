Nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Pula hanno tratto in arresto due giovani del luogo, un 34enne e un 33enne, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il risultato di un’attività di osservazione e monitoraggio condotta dai militari nelle ultime settimane, dopo la raccolta di informazioni che lasciavano intendere l’esistenza di un’attività di spaccio organizzata dai due. Gli accertamenti discreti e i servizi di controllo svolti sul territorio hanno consentito ai Carabinieri di individuare il momento più opportuno per intervenire, cogliendo i sospettati mentre si muovevano a bordo di un’auto.

Alla vista della pattuglia, i due hanno mostrato un atteggiamento nervoso e reticente, circostanza che ha ulteriormente insospettito i militari, inducendoli a procedere con una perquisizione personale e veicolare. L’attività di controllo ha permesso di rinvenire un consistente campionario di stupefacenti, composto da 30 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina e 32 grammi di marijuana, oltre a 970 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

I due giovani sono stati dichiarati in stato di arresto e accompagnati presso la sede del Comando per l’espletamento delle formalità.

Terminate le procedure, gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio con rito direttissimo.