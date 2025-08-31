Momenti di panico per il meteorologo di Arezzometeo Lorenzo Sestini, uscito in giardino sotto un temporale per cercare io suo gattino. Con sè, un ombrello di metallo, non proprio la cosa più consigliata in quelle condizioni meteo. Pochi istanti dopo, un fulmine è caduto a pochi metri da Sestini, sradicando un ulivo. Sestini, così come il suo gattino, sta benissimo, a parte la grande paura, ma ha scelto di utilizzare questo episodio per lanciare un messaggio utile a tutti:

“È stata una lezione. Ho sbagliato. Mi sono fatto prendere dall’ansia per l’animale, uscire all’aperto in quelle condizioni è pericoloso”, ha spiegato Sestini. ArezzoMeteo ha condiviso il video sui suoi profili social proprio come monito e insegnamento per tutti affinché alcuni errori possano essere evitati.

Sestini ha pubblicato poi un video sul suo profilo Facebook, mostrando “l’ombrello originale, autografato”.

Foto del nostro partner QN/ La Nazione