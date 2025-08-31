Chiusura temporanea del Parco ex Vetreria.

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, con ordinanza n. 47/2025, ha disposto per la giornata odierna (domenica 31 agosto 2025), la chiusura temporanea del Parco ex Vetreria.

La decisione si rende necessaria a seguito della segnalazione pervenuta dal dirigente del Servizio Parchi, verde e gestione faunistica, che ha rilevato la presenza all’interno dell’area di alcuni esemplari di calabrone asiatico (Vespa velutina).

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i quali hanno evidenziato la necessità di adottare un provvedimento di chiusura del Parco, per garantire la massima sicurezza e prevenire possibili rischi per la salute pubblica. Contestualmente è stato richiesto alla società Proservice l’avvio di un intervento di disinfestazione mirato.

L’Amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini alla massima collaborazione. Aggiornamenti saranno forniti tempestivamente sulla riapertura del Parco ex Vetreria, non appena concluse le operazioni di messa in sicurezza.