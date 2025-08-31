Casteddu Online, i cittadini denunciano e le forze dell’ordine intervengono: un giornale al servizio della gente.Ecco tutti i casi dell’estate in cui i lettori con le loro segnalazioni su Casteddu Online hanno portato all’intervento di carabinieri e polizia per risolvere abusi di ogni tipo: continuate a scriverci su Whatsapp al 3807476085, con le vostre foto e i vostri video siete voi i protagonisti della cronaca in diretta. Leggete quante volte lo siete stati!

Denunce a Casteddu Online e intervento delle forze dell’ordine solo negli ultimi tre mesi:

Blitz della Forestale nel litorale di Muravera: rimossi 300 ombrelloni abusivi, 15 Mila euro di sanzioni

Cagliari, scattano le multe per la sosta selvaggia in via Dante davanti a Tandem: “E i controlli continueranno”

Cagliari, degrado a Marina Piccola: “Olio in mare e rifiuti dai chioschi ambulanti, mi vergogno al posto loro”

Abusivi a Marina Piccola: parcheggiatori sanzionati e mandati via dalla polizia municipale

Cagliari, blitz della polizia locale in via Newton: catturati tre dei sette cani randagi responsabili delle ultime aggressioni

Controlli a tappeto al Poetto, via gli ambulanti dalle aree fumatori e un campeggiatore abusivo dal parcheggio sterrato

SU SICCU- FOTONOTIZIA LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- Incredibile episodio di poca civiltà durante la festa di Sant’Efisio. Centinaia di macchine invadono selvaggiamente come se fosse un parcheggio pubblico la pineta di Su Siccu, area green totalmente tutelata. Nessun controllo da parte dell’ autorità portuale, sarebbero bastati dei birilli per bloccare l’area. La presenza di quasi 1000 auto parcheggiate in divieto conferma quanto sia impossibile trovare un parcheggio a Cagliari, soprattutto quando ci sono delle manifestazioni. Lo “scempio” è stato visto da migliaia di cagliaritani nell’indifferenza più totale come se parcheggiare in luoghi vietate sia normale.