“Sotto il banco trovavo bigliettini con scritto ammazzati”: la storia di Edoardo di Capoterra

“Sotto il banco trovavo bigliettini con su scritto ammazzati”: la storia di Edoardo, vittima di bullismo perché obeso e che ha trovato il coraggio di parlare ai suoi coetanei per combattere la piaga della violenza psicologica e fisica tra i giovani.

Al palazzetto dello sport, gremito da un insolito pubblico, è in corso l’evento organizzato dal Comune per celebrare la giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

https://www.castedduonline.it/uniti-contro-il-bullismo-a-capoterra-una-vera-piaga-da-combattere/ ) Ospiti d’eccezione i ragazzi che frequentano la terza media e i giovani studenti delle superiori: testimonianze forti, incisive, per far capire cosa può generare un comportamento discriminante e denigrante nei confronti di chi, per qualche chilogrammo in più o anche solo per invidia, viene preso di mira dai bulli.