È tuttora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma il bimbo di 11 anni intossicato dal botulino alla Fiesta Latina di Monserrato. Il ragazzino è stato trasferito nei giorni scorsi nell’ospedale romano per permettere cure più adeguate rispetto alle problematiche comportate dall’intossicazione. Al momento è intubato nel reparto di terapia intensiva pediatrica ma nelle prossime ore dovrebbe essere effettuato un intervento di tracheostomia per favorire la respirazione senza l’ausilio dei macchinari. Da indagare, al momento, gli eventuali danni neurologici comportati dal botulino che potranno essere verificati nel dettaglio solo in un secondo momento. Intanto, Metro Italia ha disposto nei giorni scorsi il ritiro precauzionale di due lotti di polpa di avocado a marchio Metro Chef, utilizzati nella preparazione della salsa guacamole servita durante l’evento.