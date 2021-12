Sos per una commessa scomparsa: “Aiutateci a trovare Valeria Gallus, potrebbe essere arrivata a Cagliari”

Sos per la scomparsa di una commessa di trentasei anni. Valeria Gallus, residente a Bacu Abis, lavoratrice all’Eurospin di Iglesias, è sparita nel nulla: “Ieri era al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, si è allontanata all’improvviso e, da quel momento, non sappiamo dove sia finita”, dice, molto preoccupata, la zia, Luciana Gallus. A Bacu Abis la trentaseienne vive con il padre, la madre e un fratello, che hanno già fatto la denuncia di scomparsa ai carabinieri di Cortoghiana. Valeria Gallus è alta 165 centimetri, ha i capelli e gli occhi castano scuro e un piercing sulla guancia destra: “Sappiamo che, quando si è allontanata, era in stato confusionale. Ha urgente bisogno di aiuto, si era messa in malattia dal lavoro perchè soffriva di stress, dovuto anche ai lockdown e alle restrizioni del Covid”, prosegue la zia. “Non si era mai allontanata, è molto strano anche che non abbia portato con se il suo cellulare”.

“Chiunque la veda la blocchi e chiami o il 112 o il +393483704951. Siamo tutti molto preoccupati, aiutateci a ritrovare Valeria”.