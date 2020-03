Sos per un 47enne di Sestu scomparso da due settimane: “Chi ha visto Salvatore Angioni?”

Sos per la scomparsa di Salvatore Angioni, 47enne di Sestu. L’uomo è scomparso il dodici marzo scorso dalla casa nella quale viveva insieme alla madre in via Scipione. Da quel momento non l’ha più visto nessuno. Il fratello, un vigile del fuoco, ha lanciato un appello a Chi l’ha visto?: “Potrebbe essere in difficoltà, aiutatemi a trovare Salvatore”. L’uomo, al momento della scomparsa, indossava scarpe da tennis scure, pantaloni da tuta e un giubbotto di colore nero. È alto circa un metro e sessanta, è calvo e ha gli occhi verdi. Chiunque docesse vederlo deve chiamare subito le Forze dell’ordine. Nella denuncia presentata ai carabinieri di Sestu, il fratello del quarantasettenne spiega che “Salvatore Angioni utilizza “farmaci e psicofarmaci e il tre gennaio scorso ha subìto la perdita del padre al quale era molto legato”.