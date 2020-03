Covid, Usa prima nazione al mondo per contagi: Trump mette in dubbio i dati della Cina

Di



rubriche

“Non si sa quali siano i numeri” provenienti da Pechino, ha osservato il Presidente che poi telefona a Xi e corregge il tiro: “La Cina ne ha passate tante e ha sviluppato una forte comprensione del virus. Stiamo lavorando assieme a stretto contatto”. Per la Casa Bianca i dati americani sono la conseguenza dei molti tamponi fatti: “Più noi in 8 giorni che la Corea del Sud in 8 settimane”.