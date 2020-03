Cagliari, consegnano cibo a domicilio e si scontrano alla rotonda: due fattorini finiscono all’ospedale

Incidente stradale alla rotatoria tra la via Cadello e la via Is Mirrionis a Cagliari. Un 36enne di Dolianova al volante di una Peugeot 206 si è scontrato con la Ford Fiesta guidata da un 33enne di Monserrato che in quel momento percorreva la stessa rotatoria proveniente dalla via Campania. In seguito dell’urto la Peugeot è finita contro un palo mentre la Ford contro una fioriera. Entrambi i guidatori aono finiti all’ospedale Marino in codice giallo. I due, fattorini, erano impegnati per le consegne di cibo a domicilio. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.