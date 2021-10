SOS per Nuvoletta: la gattina che vive nel giardino del comune di Quartu è scomparsa

Si chiama Nuvoletta, è una gattina di circa due anni, ha sempre vissuto in via Eligio Porcu , dentro il giardino del comune, è stata sterilizzata ed è seguita tutti i giorni da tante persone. È sparita venerdì notte 22 ottobre.

Chiediamo a chiunque l’abbia presa, sicuramente in buona fede, pensando fosse gravida, ma è solo cicciona, di riportare la gatta nel suo territorio. Per tutti gli avvistamenti o informazioni utili al ritrovamento contattare 3400679818