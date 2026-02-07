Attività commerciali in difficoltà: Corrias chiede più dialogo e meno rigidità

Nella conferenza stampa del centrodestra tenutasi stamattina, a focalizzarsi sulla difficile situazione del tessuto produttivo cittadino è stato Marcello Corrias, che ha sottolineato come le partite IVA e le piccole attività commerciali stiano vivendo un momento critico. Secondo il consigliere, la mancanza di politiche di sostegno concrete e di strumenti efficaci per accompagnare chi avvia o gestisce un’attività rischia di frenare lo sviluppo economico e aumentare la precarietà lavorativa.

“Non possiamo permetterci di bloccare le partite IVA al primo inghippo – ha affermato Corrias – come nel caso di spazi temporaneamente occupati da tavolini di qualche locale o situazioni simili. Chi gestisce un’impresa merita ascolto, non chiusure immediate”. Per il consigliere, la strategia più sensata non è punire automaticamente, ma cercare soluzioni condivise. “Invece di chiudere subito le attività con facilità, sarebbe molto più utile trovare il modo di raddrizzare il tiro, dialogare con i titolari e arrivare a un accordo, tutelando sia la legalità che il lavoro dei cittadini”.

Corrias ha evidenziato come il sostegno alle piccole imprese non sia solo una questione economica, ma anche sociale: un commercio vitale significa più occupazione, maggiore sicurezza nei quartieri e una città più attrattiva per residenti e turisti. “La città cresce solo se cresce il tessuto produttivo – ha concluso – ed è compito dell’amministrazione creare le condizioni per favorire investimenti, innovazione e lavoro, senza ostacolare chi prova a contribuire al benessere della comunità”.