Sestu, incidente stradale lungo la sp9, un giovane di 19 anni, Paolo Accossu, è morto: soccorso da un automobilista di passaggio e poi dai sanitari corsi sul posto, è stato ricoverato in codice rosso. Poi poco dopo il decesso.

La macchina che guidava è finita fuori strada e il 19enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo: immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo privo di conoscenza. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale nelle strade del Cagliaritano.