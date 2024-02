Sos dalla colonia felina di Flumini, 100 gatti hanno bisogno di cibo e cure

SOS DALLA COLONIA FELINA DEGLI ARTISTI DI FLUMINI: 100 GATTI BISOGNOSI DI CURE E CIBO.

A radio zampetta sarda giunge un altro grido di aiuto in soccorso a una colonia felina, seguita da 2 persone non più giovanissime che non riescono a fronteggiare una situazione al limite.

Gatti affamati, bisognosi di cure, di antiparassitari, in particolare un gatto di circa 4 anni con un carcinoma all’ orecchio scomparso da 3 giorni.

I due volontari chiedono aiuto per avere la possibilità di essere supportati in una situazione per loro ingestibile con la collaborazione dei volontari che si rendono disponibili.

Aprono una raccolta fondi intestata a Vincenzo Giuliani: Moneey Visa IBAN: IT24N3253203200006571203756

Per ulteriori informazioni contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 per mettervi in contatto con chi chiede aiuto.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”.

Manuela Scalas