Sos a Radio Zampetta Sarda, Happy ha bisogno di un intervento chirurgico

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA; APERTA RACCOLTA FONDI PER L’ INTERVENTO DI HAPPY.

L’ appello accorato di Sonia Casula per poter racimolare i soldi necessari per un costoso intervento alla zampa della dolcissima cagnolina Happy:

“Mi chiamo Sonia Casula, conosciuta come la padrona di Miccia Divina . Ho bisogno del vostro aiuto per una mia carissima amica, Happy un’amica a 4 zampe che ho conosciuto circa 5 anni fa, membro della banda delle signorine e amica speciale della banda dei monelli. È molto amata dalle persone che seguono il mio blog , ahimé correndo si è fatta male alla zampa posteriore, ha fatto la visita dall’ortopedico e dovrà eseguire un intervento molto costoso di 1550 euro.

La sua padrona Simona non riesce a pagare questo importo, siamo disperati non sappiamo come fare, Happy fa parte della grande famiglia della banda dei monelli aiutatemi a racimolare l’importo per l’intervento

IBAN: IT26F0306943921100000002450

Il conto è intestato a Simona Lai la padrona

Grazie per l’ aiuto”

