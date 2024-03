Sos a Cagliari per una settantenne scomparsa da Stampace: “Aiutateci a ritrovare Adele Cabras”

Allarme a Cagliari per la scomparsa di una settantenne. Adele Cabras è uscita, tra le 21 di ieri e le sette di oggi, dall’appartamento nel quale vive col fratello in via Sant’Efisio, nel rione di Stampace, ed ha fatto perdere le tracce, non portandosi dietro nemmeno il cellulare. “È alta 165 centimetri, corporatura media, capelli brizzolati, occhi verdi. Non sappiamo che abiti indossasse al momento della scomparsa. I luoghi che frequenta sono Quartu, Cagliari e Monserrato. Viaggia con i mezzi pubblici”, spiegano i parenti, con un post sui social. La paura è tanta: “In passato aveva avuto problemi di depressione per alcune vicende personali, ultimamente avevamo ripreso a frequentarla e sembrava più serena”, spiega una delle parenti della Cabras.

“Per qualsiasi segnalazione contattate subito le forze dell’ordine o i seguenti numeri: +393420482165 oppure +393755652499”.