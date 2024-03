Villaspeciosa, cavalcavia in condizioni critiche: il sindaco chiede aiuto ai cittadini

Villaspeciosa – Il sindaco “chiede” aiuto ai cittadini per sollecitare la Provincia a intervenire per il ripristino della messa in sicurezza del cavalcavia: “Vi comunico di aver più volte segnalato la criticità alla Provincia e di aver inviato nota formale. Da cittadini potete mandare anche voi una segnalazione alla mail”.

Il cavalcavia che collega alla ss 130 è dissestato da tempo, i solleciti da parte del primo cittadino non sono ancora stati presi in carico ed è così che Gianluca Melis si affida anche ai cittadini al fine di far intervenire le istituzioni di competenza per riparare il tratto di strada decisamente dissestato. “Sono tante le segnalazioni che ricevo in merito al dissesto cavalcavia statale 130” ha spiegato Melis. Impossibile non credere al primo cittadino, l’immagine condivisa dal sindaco lascia poco spazio all’immaginazione: profondi e lunghi solchi nell’asfalto rendono pericoloso il percorso che collega anche il paese a Uta. Questa la mail alla quale inviare la segnalazione: “[email protected], non si sa mai” conclude Melis.