Sorrisi e solidarietà al Brotzu: un pomeriggio speciale per i piccoli pazienti della Pediatria.

Alcune immagini scattate ieri dal fotografo Paolo Guagenti testimoniano un pomeriggio ricco di emozioni all’interno dei reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Brotzu. L’iniziativa, organizzata dalle Truccasogni in collaborazione con i ragazzi della Polisportiva Olimpia Onlus guidata da Carlo Mascia, ha portato momenti di spensieratezza ai bambini ricoverati.

Il periodo di degenza, che avvenga in ospedale o durante una convalescenza a casa, rappresenta infatti una fase delicata del percorso di guarigione. Proprio per questo motivo, le associazioni coinvolte hanno voluto offrire un piccolo dono ai giovani pazienti, reso possibile anche grazie al contributo dei Torronifici di Tonara e di Giorgio Bianchi della Capital. Più del regalo materiale, ciò che ha colpito è stato il clima di vicinanza umana e di affetto trasmesso a ogni bambino.

Tra mascotte, palloncini e tanta dolcezza, i piccoli pazienti hanno vissuto alcune ore caratterizzate da sorrisi e meraviglia. Un gesto semplice, ma capace di ricordare quanto, soprattutto in momenti fragili, un po’ di calore umano possa aiutare a sentirsi meglio.

L’atmosfera di solidarietà proseguirà anche oggi: alle ore 17, infatti, il Coro di San Sperate, insieme a Giuliano Marongiu, animerà la Pediatria del Brotzu con un’esibizione musicale dedicata ai bambini e alle loro famiglie.