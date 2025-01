Immagina una fioreria nel cuore di Cagliari, un luogo dove il profumo dei fiori freschi si mescola con l’aria salmastra del mare. Le fiorerie Sorrentino e Erminio Pani dal 1880 Gruppo Sorrentino di Fabrizio, Claudio e Marta sono gestite da un gruppo di donne, le splendide Cristina, Marta, Veronica e Claudia ognuna con una passione e una competenza che traspare nelle composizioni floreali. Le pareti dei negozi nella traficatissima via Is Mirrionis 103 e nel cuore di Cagliari in Viale Regina Margherita 81 ,sono dipinte di un caldo colore pastello, che richiama l’atmosfera solare e accogliente della città. Un grande banco in legno accoglie clienti e curiosi, con vasi in ceramica dai colori vivaci che esaltano la bellezza dei fiori.

Le donne che gestiscono le fiorerie sono esperte nel loro mestiere e ognuna porta un tocco personale nelle creazioni. C’è chi ama le composizioni romantiche con rose e peonie, chi preferisce l’eleganza dei fiori più rari, e chi si dedica a creare bouquet moderni e minimalisti. Ogni angolo delle fiorerie del Gruppo Sorrentino è curato nei dettagli: vasi artigianali locali, piccoli oggetti decorativi in ceramica, e piante verdi che vivacizzano l’ambiente.

Dietro al bancone, la passione per il mestiere è evidente nelle conversazioni con i clienti, che trovano non solo un posto dove acquistare fiori, ma anche un punto di riferimento per consigli su come prendersi cura delle piante o su quali fiori scegliere per occasioni speciali. La fioreria diventa così non solo un negozio, ma uno spazio di condivisione e femminilità, un riflesso della forza e della creatività delle donne che la guidano.

In una città come Cagliari, dove la tradizione si fonde con l’innovazione, queste fiorerie rappresentano un angolo di bellezza e di autenticità, dove ogni petalo racconta una storia di passione e impegno femminile.