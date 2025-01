Durante la notte, i carabinieri di Iglesias hanno denunciato un uomo di 46 anni, residente a Portoscuso, per detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento si è sviluppato a seguito di una segnalazione dalla Centrale Operativa di Cagliari riguardante un’anomalia rilevata sul braccialetto elettronico anti-stalking a lui applicato.

I militari si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per verificare le condizioni e il corretto funzionamento del dispositivo, ma durante il controllo, alcuni comportamenti sospetti dell’indagato hanno destato l’attenzione degli operanti. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di 0,14 grammi di eroina, 1,1 grammi di hashish suddivisi in due dosi, una bilancia elettronica di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 55 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il materiale e le sostanze stupefacenti rinvenute sono stati immediatamente sequestrati e custoditi in attesa di ulteriori accertamenti. L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, ha avviato le procedure di rito mentre le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e verificare se l’indagato fosse coinvolto in una rete più ampia di spaccio.