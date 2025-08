L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica, a seguito di una segnalazione che indicava il furto di due biciclette a noleggio, nella piazza Marcello Serra, da parte di due uomini di origine straniera. Gli agenti della Squadra Volanti sono riusciti a rintracciare nell’immediatezza uno dei due, nei pressi della vicina via Sonnino, in sella a una delle biciclette, intento a trainare nel contempo anche la seconda.

Entrambe le biciclette, risultate danneggiate, sono state restituite alla società di noleggio.

Il presunto autore del furto, un 23enne di origini tunisina, già denunciato in stato di libertà nella stessa mattinata quale probabile autore di furti nella spiaggia del Poetto, è stato condotto e trattenuto negli uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato in flagranza di furto aggravato in concorso.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. dell’udienza per direttissima di ieri 4 agosto. A seguito della convalida e contestuale nulla osta all’espulsione, l’uomo è stato accompagnato presso il CPR di Macomer, per l’avvio della procedura di rimpatrio.