Selargius, 8.500 euro alle famiglie rom per comprare casa: un contributo per ciascun nucleo familiare che farà richiesta al Comune. Una somma in denaro per affrontare le spese destinata solo ai “nuclei familiari rom interessati” che dovranno individuare un’abitazione stabile a proprie spese, “intendendo l’aiuto economico straordinario erogato dall’amministrazione comunale come un accompagnamento all’abitare per sostenere le spese di prima sistemazione alloggiativa”.

Fuori dal campo, insomma, quello di Pitz’e Pranu, per una vita migliore in una casa: “Una nuova modalità di intervento per facilitare l’inclusione abitativa di cittadini rom” si legge nella delibera del Comune, una “iniziativa utile per favorire condizioni abitative adeguate e garantire migliori condizioni di vita e sicurezza, sia alle persone che attualmente vivono presso il campo rom situato in località Pitz’e Pranu, sia chi vive al di fuori del campo rom ma in condizione di precarietà economica ed abitativa”. I potenziali nuclei familiari che potrebbero essere interessati a cambiare la propria condizione abitativa sono attualmente 16 e le somme necessarie sono pari a complessivi 136.000 euro.