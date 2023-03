Sorpreso a bruciare carcasse d’auto e biciclette: operaio di Uta denunciato per smaltimento illecito di rifiuti

Ieri a Uta i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita un 49enne del paese, operaio con precedenti denunce a carico.

L’uomo che in passato si era interessato per professione di smaltimento di rifiuti speciali, aveva accumulato su un proprio terreno situato nella periferia del paese materiale vario, rifiuti speciali tra i quali una carcassa di automobile e di diverse biciclette. Nella giornata di ieri per disfarsi di questo materiale probabilmente accumulato per conto terzi, aveva appiccato fuoco ai rifiuti provocando un intenso fumo nero che non è sfuggito ad una pattuglia dei carabinieri in normale servizio di perlustrazione.