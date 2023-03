Fucilate contro i droni della municipale: nei guai un operaio di Monserrato

Fucilate contro i droni. Ieri a Monserrato i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per accensioni ed esplosioni pericolose nonché per detenzione abusiva di armi, un cinquantacinquenne operaio del luogo, incensurato. Qualche tempo prima la polizia locale di Monserrato aveva svolto un servizio in materia di tutela ambientale, con l’utilizzo di un drone per la ricerca di eventuali discariche abusive. In un’area periferica prossima al policlinico gli agenti avevano udito l’esplosione di alcuni colpi di fucile, forse diretti allo stesso drone, questo non è stato accertato con assoluta certezza ma è molto probabile.

Con l’utilizzo del piccolo velivolo erano state immediatamente scattate delle foto che inquadravano due uomini nel giardino di un’abitazione, uno dei due doveva essere stato il protagonista dell’episodio. La fase successiva ha interessato i carabinieri che hanno eseguito una perquisizione presso quella abitazione dove hanno rinvenuto un fucile da caccia marca Beretta e 127 cartucce calibro 12, a pallini e a pallettoni. Tale armamentario era detenuto abusivamente, è stato sequestrato con conseguente denuncia del proprietario dell’abitazione.