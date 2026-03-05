Rientreranno in serata da Abu Dhabi verso l’Italia i primi italiani a bordo della Msc Euribia bloccati a Dubai. Fra loro, anche 7 sardi. Sono stati disposti 5 voli charter, i primi previsti nel pomeriggio di oggi che permetteranno il rientro di circa 360 persone. A comunicarlo la stessa Msc.

“MSC Crociere ha lavorato per trovare il modo più sicuro e rapido per rimpatriare i propri ospiti e ha adottato ulteriori misure per accelerare questo processo”, spiega la nota ufficiale dell’azienda, “lanciando un’operazione di volo dedicata che attualmente prevede cinque voli charter, con i primi programmati in partenza oggi”. “Si prevede che questi voli possano consentire a circa 1.000 ospiti di lasciare la regione entro sabato”. “Parallelamente, MSC Crociere continua a valutare tutte le possibili soluzioni per i restanti ospiti, tra cui voli commerciali, ulteriori opzioni charter e soluzioni coordinate con il supporto delle autorità competenti”.

“MSC Crociere continua a valutare tutte le opzioni disponibili per facilitare il rientro dei restanti ospiti italiani nei prossimi giorni”.