Sono più di 100 i positivi al Covid dopo Medjugorie: la situazione precipita, ora è allarme in tutto il nord Sardegna

Sono diventati 100 i fedeli sassaresi positivi al Covid dopo il pellegrinaggio al santuario di Medjugorie. Il focolaio, dunque, si allarga sempre più: oltre ai cento positivi, su 180 partecipanti al viaggio, 5 sono ricoverate in gravi condizioni nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari, in particolare due sono in condizioni estremamente critiche. Quasi tutti i contagiati non sono vaccinati, fra loro anche un medico no vax convinto.

Dei cento positivi, 69 sono residenti in Gallura, 31 nel Sassarese, mentre centinaia di persone, familiari e contatti stretti dei partecipanti al viaggio, sono in isolamento. A peggiorare ulteriormente la situazione è stato infatti il ponte del 1 novembre, festeggiato in famiglia dai pellegrini rientrati a casa il 27 ottobre. Sono circa mille le persone contattate da Ats per lo screening immediato attraverso il tampone: l’obiettivo è provare a individuare e isolare immediatamente eventuali casi in modo da limitare la diffusione del contagio, che secondo quanto trapela è di sicuro destinato a crescere ulteriormente. Dodici dei contagiati sono rientrati in Italia con voli di linea, sarà perciò necessario estendere il tracciamento anche ai passeggeri dei rispettivi aerei. Gli altri sono tornati col volo charter organizzato dall’agenzia. Fra i positivi ci sono anche parenti dei fedeli.

E’ polemica, intanto, sulla organizzazione del viaggio, curata da Renata Olejnicka, la titolare dell’agenzia Renata travel, di Olbia. In particolare, un dettaglio fa insospettire anche gli stessi partecipanti: il giorno prima della partenza, dietro versamento di 10 euro, i partecipanti sono stati sottoposti a tampone e sono risultati tutti negativi. Come, racconta qualcuno, gli organizzatori avevano ampiamente rassicurato che sarebbe stato.