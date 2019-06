“Sono in Africa e mi servono soldi”, ma è falso: email “clonata” ricevuta da migliaia di cagliaritani

“Buonasera, come stai? Dove ti trovi in questo momento? Ho appena effettuato un viaggio in Africa. Avrei bisogno di un aiuto finanziario, solo un prestito che ti rimborserò non appena sarò di ritorno dal mio viaggio, ora non ho più il cellulare. Sono nell’attesa urgente di una tua risposta. Piero”. Questo il testo contenuto in una email dall’oggetto “Urgenza” ricevuta nelle ultime ore da migliaia di cagliaritani. L’account dalla quale arriva è piero.b*********u@gmail.com (gli asterischi sono stai inseriti per motivi di privacy). Il messaggio è stato inviato a migliaia di indirizzi di posta elettronica di cagliaritani, e qualcuno ha risposto al messaggio per cercare di capirne di più. Ma si tratta di un’email farlocca, come già avvenuto in altri casi: quasi sicuramente si tratta di un caso di clonazione di indirizzo email. In passato era già capitato qualcosa di simile, e il “finto” viaggiatore senza soldi, in quell’occasione, si trovava in Costa d’Avorio.