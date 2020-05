Solinas: “Un nuovo modello turistico per la Sardegna, con un pass sanitario: riaprono i centri commerciali nei giorni festivi”. Solinas annuncia che l’Isola non si arrende e potrebbe vivere una stagione turistica diversa ma comunque produttiva. “Stiamo ragionando a un modello di turismo in sicurezza- ha chiarito Solinas- sarà sicuramente una stagione particolare ma chi arriverà in Sardegna dovrà sottoporsi a test ed esami che certifichino la non positività. Speriamo dunque che venga approvato il passaporto sanitario con la App di tracciamento che stiamo predisponendo”. E questo potrebbe almeno in parte salvare il mercato delle vacanze e molti posti di lavoro, anche se certamente gli arrivi saranno molto minori rispetto agli anni scorsi. Via libera intanto alla riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi, si potrà andare a fare la spesa anche la domenica, ovviamente con mascherina sul volto.