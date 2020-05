Solinas: “Spiagge riaperte entro 10 giorni, quella libera resterà gratuita”

Entro 7/10 giorni tutti i sardi potranno tornare in spiaggia. L’annunci del presidente della Regione Christian Solinas. “Dobbiamo ragionare su come applicare le linee guida dell’Inail al contesto sardo”, ha dichiarato il presidente della giunta regionale, “perché ci sono delle criticità in fase applicativa e spetterà al nostro comitato scientifico trovare una soluzione per capire in che misura ci si potrà discostare dalle linee guida dell’Inail per limitare i disagi a bagnanti e operatori, mantenendo un livello di tutela e prevenzione del contagio assolutamente alto. Non possiamo distrarci. E dobbiamo mantenere sempre la responsabilità. Di sicuro”, conclude, “la spiaggia libera resterà gratuita senza aggravi di costi”.