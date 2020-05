Solinas: “Ripartono le visite negli ambulatori degli ospedali in Sardegna”

Ripartono le visite negli ambulatori in Sardegna. L’annuncio del presidente della Regine Christian Solinas. “Abbiamo dato disposizioni per la ripresa della chirurgia d’elezione e delle visite ambulatoriali”, ha dichiarato il Governatore, “molti ospedali hanno già ripreso negli altri stiamo facendo in modo affinché tutto riparta in sicurezza. Abbiamo visto talmente tanto calare il numero dei ricoverati da poter fare dei percorsi e riaprire in sicurezza”.

Solinas ha anche annunciato il via ai 200 milioni dell’accordo con la Banca europea di investimento per prestiti (anche 800 mila euro) a interessi zero da restituire in 15 anni con pagamento a partire tra 2 anni.