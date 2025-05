Solanas, spine rispedite al mittente, la sindaca rassicura cittadini e turisti: “La situazione è ben nota, poiché sono presente quasi quotidianamente nella frazione e ne seguo con attenzione l’evoluzione”. Dopo le accuse inerenti a “una scarsa manutenzione del verde e di un tappeto di spine che invade parte del territorio” firmata della minoranza in Comune, prende parola la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu che rassicura in merito allo sfalcio dell’erba in corso.

Immagini di oggi quelle che riprendono spazi ben puliti pronti ad accogliere cittadini e visitatori nella località di mare. “Gli interventi di sfalcio sono stati avviati e proseguiti con costanza, anche se i lavori non sono ancora conclusi. È importante ricordare che, oltre alle aree segnalate, esistono numerosi punti in cui la Cosir ha già operato: invito a documentare anche questi, per offrire un quadro completo e corretto della situazione.

Abbiamo recentemente approvato, con grande senso di responsabilità, un nuovo piano di manutenzione del verde pubblico, che sarà seguito da un regolare appalto pubblico. Questo rappresenta un passo fondamentale per garantire la cura costante di tutti gli spazi verdi, non solo a Solanas ma su tutto il territorio comunale.

Ringrazio tutti coloro che, attraverso le foto, contribuiscono a monitorare il territorio. Anche io amo documentare e osservare, e continuerò a farlo con spirito costruttivo e attenzione”.